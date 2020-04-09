الهيئة العربية للطوارئ: 264 إصابة بالكورونا في المجتمع العربي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت الهيئة العربية للطوارئ، اليوم الخميس، أنه عدد المصابين بفيروس الكورونا المستجد في المجتمع العربي بلغ نحو 264 حالة.

ووفقا لإحصائيات الأخيرة فإن عدد الإصابات في جسر الزرقاء 26 وأم الفحم 25 ودبورية 17 وطمرة 16 وباقة الغربية 13 وجت 13 والناصرة 10 والشبلي أم الغنم 10 والطيبة 9.

وبحسب الهيئة العربية للطوارئ فقد وصل عدد الفحوصات في المجتمع العربي إلى 13,768 فحصا، بينها 264 إصابة.

ودعت الهيئة العربية للطوارئ كافة المواطنين في المجتمع العربي إلى التزام البيت والتقيّد بتعليمات الوقاية للحفاظ على سلامتهم، خاصةً في البلدات العربية، التي نقلت إليها عدوى فيروس كورونا.