كورونا: إيران تسجّل 117 وفاة وبلجيكا 283 وروسيا 13

القدس - بواسطة محمد عز العرب - انخفاض حذر في معدل الوفيات اليومي في أوروبا إثر تفشي فيروس كورونا فيها، لكنّه وعلى عكس ذلك بتصاعدٍ غير مسبوق في الولايات المتحدة بحيث سجّلت أميركا آخر 24 ساعة، نحو ألفي وفاة جرّاء الإصابة بالمرض.

لا زالت الدول العربيّة تسجّل أرقام إصابات بشكل متفاوت وليس بتسارع، ونشهد على أعداد صغيرة نسبة لباقي دول العالم.

إيران

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الخميس، عن تسجيل 117 وفاة إضافية في البلاد، بسبب الإصابة بفيروس كورونا، ما يرفع العدد الكلي الوفيات في إيران إلى 4110.

وسجّلت وزارة الصحة الإيرانيّة، اليوم الخميس، 1634 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع عدد الإصابات في البلاد إلى 66220.

بلجيكا

وسجلت بلجيكا، الخميس، 283 حالة وفاة أخرى في يوم واحد بسبب فيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2523. وجاء ذلك في بيان صادر عن مركز الأزمات البلجيكي. وأشار البيان إلى أن حصيلة الإصابات بالفيروس في بلجيكا ارتفعت إلى 24983.

أطباء في بلجيكا (أ ب)

روسيا

سجّلت السلطات الصحية الروسية، اليوم الخميس، 13 وفاة إثر الإصابة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 76، ولم يُذكر بعد ما هو عدد الإصابات المُحدّث وفق حصيلة اليوم، لكن يُشار إلى أنه وقف عدد الإصابات حتى مساء أمس الأربعاء، عند 8672.

المغرب

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ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في المغرب، إلى 1346، بعد تسجيل 71 إصابة جديدة، وفقًا لما أعلنت وزارة الصحة المغربيّة اليوم الخميس.

وسجلت السلطات المغربية اليوم الخميس، 3 وفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا لتصل إجمالي الوفيات في البلاد إلى 96.

الكويت

أعلنت وزارة الصحة الكويتيّة، ظهر الخميس، عن تسجيل 55 إصابة أخرى بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 910.

قطر

وسجلت وزارة الصحة القطرية، اليوم الخميس، 166 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 2376.

وذكرت السلطات الصحية القطرية عن وصول الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 206 حالة.

لبنان

سجّلت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الخميس، 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 582.