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الشرطة الروسية في سوريا تضبط شحنة مخدرات تابعة لشخص مقرب من حزب الله

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الخميس 9 أبريل 2020

ضبطت الشرطة الروسية في سوريا شحنة مخدرات تابعة لشخص مقرب من حزب الله اللبناني بريف دمشق الغربي.

 

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الشرطة العسكرية الروسية داهمت مستودعاً يحوي موادا مخدرة في منطقة معربا بريف دمشق الغربي، حيث تعود وصاية المستودع لشخص سوري مقرب من حزب الله اللبناني.

 

ووفقاً لما أفادت به مصادر للمرصد، فإن المداهمة الروسية جاءت بعد شكاوي عدة قدمها أعيان البلدة إلى الشرطة العسكرية الروسية بسبب انتشار المواد المخدرة بشكل كبير بين متناول الشبان في المنطقة.

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وأوضحت أن ترويج وطرح المخدرات في السوق يتم عن طريق أشخاص من الجنسية السورية من الموالين لحزب الله اللبناني.

 

 

وعلى إثر تلك الشكاوي اقتحمت الشرطة العسكرية الروسية مستودعاً يحوي كميات كبيرة من المخدرات قادمة من لبنان قبل نحو أسبوع، وصادرت كافة المواد الموجودة بداخله.

 

وأكد المرصد أنه حتى اللحظة لا توجد معلومات عن مصير المسؤول عن الشحنة هل اعتقل أم أنه لايزال طليقا.

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