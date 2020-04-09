شكرا لقرائتكم خبر عن قطر تسجل 166 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل

الخميس 9 أبريل 2020 سجلت قطر، اليوم الخميس، 166 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الإصابات إلى 2376 حالة.

Advertisements وقالت وزارة الصحة القطرية عبر حسابها على ”تويتر“، إنها سجلت شفاء 28 حالة من المرض، ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 206 أشخاص. وكانت الكويت قد أعلنت عن تسجيل 55 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 910 حالات

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