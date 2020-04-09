ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا إلى 457 حالة في سلطنة عمان

الخميس 9 أبريل 2020

أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم الخميس تسجيل 38 إصابة جديدة بيفروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في السلطنة إلى 457 حالة.



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وقالت الوزارة، في بيان صحفي حسبما أفادت الوكالة العمانية عبر حسابها على تويتر اليوم، إن 72 إصابة بالفيروس تماثلت للشفاء، مشيرة إلى تسجيل حالتي وفاة.

ودعت الوزارة الجميع إلى التقيد التام بإجراءات العزل الصحي، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة .