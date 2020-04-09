الكويت تسجل 55 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

الخميس 9 أبريل 2020

سجلت الكويت اليوم 55 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 910 حالات.



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ونقلت وكالة الأنباء الكويتية " كونا " عن الدكتور عبدالله السند الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية في المؤتمر الصحفي اليومي أن هناك حالات مخالطة بلغ عددها 51 حالة منها "أربع حالات لمواطنين كويتيين" و"36 حالة لمقيمين من الجنسية الهندية" و"ست حالات من الجنسية البنغلاديشية" و"حالتين لمقيمين من الجنسية الباكستانية" و"حالة لمقيم من الجنسية الإيرانية" و"حالة لمقيم من الجنسية النيبالية" و"حالة لمقيم من الجنسية المصرية".

وأضاف السند أن هناك حالات تحت التقصي الوبائي بلغ عددها أربع حالات بواقع "حاليتن لمواطنين كويتيين" و"حالة لمقيم من الجنسية الهندية" و"حالة لمقيم من الجنسية السورية".