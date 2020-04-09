شكرا لقرائتكم خبر عن إندونيسيا تسجل أعلى زيادة يومية في حالات الوفاة بكورونا والان مع التفاصيل

الخميس 9 أبريل 2020 سجلت إندونيسيا اليوم الخميس أعلى زيادة يومية في حالات الوفاة بفيروس كورونا.

Advertisements وقالت مجموعة العمل المعنية بمكافحة الفيروس إن إجمالي حالات الوفاة بلغ 280 حالة، بعد تسجيل 40 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية. وقال المتحدث باسم مجموعة العمل أحمد يوريانتو إن إجمالي حالات الإصابة بلغ 3293 حالة بعد تسجيل 337 حالة جديدة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إندونيسيا تسجل أعلى زيادة يومية في حالات الوفاة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.