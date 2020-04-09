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شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. القوات المشتركة تصل إلى مشارف مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف والان مع التفاصيل
الخميس 9 أبريل 2020
وصلت القوات المشتركة اليمنية، أمس، إلى مشارف مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف بعد أن حررت عدداً من المواقع أهمها معسكر اللبنات بإسناد من مقاتلات التحالف.
وذكر مصدر عسكري ومسؤول حكومي وفقا لـ«البيان» أن قوات الجيش استكملت تأمين معسكر اللبنات وجبال الاقشع والبراش والجدافر ومنصور، وسيطرت على قرية المساعفة أول قرية على مشارف مدينة الحزم عاصمة المحافظة بإسناد من مقاتلات التحالف، كما قطعت خطوط إمداد الميليشيا القادمة من «مدينة الحزم».
ووجهت قيادة الجيش الدعوة لليمنيين الابتعاد عن مواقع وأماكن تواجد ميليشيا الحوثي في مدينة «مدينة الحزم» في «الجوف» مع اقتراب المعارك منها، وقالت إن الميليشيا سحبت الأسلحة الثقيلة من مجزر باتجاه مدينة الحزم، وشملت مدافع وعربات وطواقم عسكرية، وتتمركز وسط التجمعات السكانية.
وذكرت المصادر أن قوات الجيش استولت على عدد من العربات والآليات منها 7 عربات دفع رباعي عسكرية، وعربة مدرعة.
وقال مصدر ميداني، إن قوات عسكرية كبيرة تحركت مبكا باتجاه الطريق إلى مديرية مكيراس معلناً انطلاق عملية تحرير المديرية التي يسيطر عليها الحوثيون منذ 2014.
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