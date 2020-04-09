شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح 13 مركزا إضافيا لفحص "كورونا" في الإمارات والان مع التفاصيل

الخميس 9 أبريل 2020 تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة افتتحت صحة خلال 10 أيام 13 مركزاً إضافياً للفحص من المركبة للكشف عن فيروس كورونا المستجد COVID-19 على مستوى الدولة،

إضافة للمركز الذي افتتح في مدينة زايد الرياضية بأبوظبي في وقت سابق، في إطار الحرص على سلامة وصحة أفراد المجتمع.

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