التعاون الإسلامي تدعو للعمل الجماعي ضد كورونا

الخميس 9 أبريل 2020

دعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، يوسف العثيمين، الدول الأعضاء إلى العمل الجماعي في مواجهة فيروس كورونا المستجد، وفقا للعين.



جاء ذلك خلال الاجتماع الافتراضي الطارئ الذي عقد اليوم على مستوى وزراء الصحة عبر تقنية "فيديو كونفرانس" بشأن جائحة فيروس كورونا.

وترأس الاجتماع عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، بحضور وزراء الصحة أعضاء اللجنة التوجيهية المعنية بالصحة، وممثلي مؤسسات وأجهزة المنظمة والمنظمات الدولية المشاركة.

وقال العثيمين إن الاجتماع "يأتي اليوم والعالم برمته يواجه تحديا غير مسبوق في تاريخ البشرية، حيث أصبح ملايين الأشخاص عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد".

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وأكد العثيمين حرص المنظمة ومؤسساتها على الاضطلاع بدورها في مساعدة الدول الأعضاء على محاربة الجائحة بشكل جماعي.

وأشار إلى استعداد المنظمة لتسخير مواردها لمساعدة شعوب العالم الإسلامي في هذه الأوقات العصيبة.

لكنه لفت إلى أن أنظمة الرعاية الصحية في دول المنظمة، بحاجة ماسة إلى دعم عاجل في مواجهة الزيادة المضطردة في أعداد المرضى.

وأعرب عن تقديره للبنك الإسلامي للتنمية وصندوق التضامن الإسلامي على ما قاما به في المساعدة في معالجة الآثار السلبية للجائحة.

وأهاب العثيمين بجميع الدول الأعضاء، حكومات ومؤسسات وأفراد، بالتبرع بسخاء لصندوق التضامن الإسلامي حتى تستطيع المنظمة تقديم الدعم اللازم.