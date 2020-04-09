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شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة مسنة وطفل جراء قصف حوثي بحيس جنوب الحديدة والان مع التفاصيل
الخميس 9 أبريل 2020
أصيبت مسنه في ربع الحضرمي وطفل في حارة السنة بمدينة حيس جراء معاودة المليشيات القصف على الأحياء السكنية،بالحديدة.
وأفادت مصادر محلية في حيس أن المسنه تقية محمد حسن حضرمي البالغة من العمر 50 عام، والطفل محمد عبدالله فيصل الشميري أصيبا بشظايا قذائف هاون أطلقتها مليشيات الحوثي على منزلهم في حيس.
وأضافت المصادر أن الطفل محمد فقد عيناه بسبب القصف الحوثي ووصفت حالته بالخطيرة، فيما تعرضت منازلهم لدمار وأضرار بالغة.
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