كيف وصل كورونا لحاملة الطائرات الفرنسية ” شارل ديجول ” وهي تجوب أعالي البحار

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 1:50 مساءً, 9 أبريل 2020 م
المناطق - يوسف المطيري
يدور في أذهان الفرنسيين لغز كبير ومحير يسعون لحله والوصول إلى أسراره وفك شفراته كيف استطاع بعد إصابة فيروس كورونا لعشرات البحارة الفرنسيين على متن الحاملة الشهيرة “شارل ديجول”.
اللغز الذي يبحث عن تفسيره الفرنسيين هو كيف وصل الفيروس إلى حاملة الطائرات الفرنسية رغم أنها تجوب أعالي البحار بعيدا عن اليابسة منذ شهر ولم يدخل إليها أو يخرج منها أحد.
وكانت الحاملة الفرنسية قررت العودة إلى البلاد في 23 أبريل الجاري، بعد الاشتباه بوجود نحو 40 إصابة بفيروس كورونا على متنها.
وذكر بيان صادر عن وزارة الدفاع الفرنسية، الأربعاء، أن “حاملة الطائرات قررت العودة من المحيط الأطلسي إلى ميناء تولون قبل الموعد المحدد في 23 أبريل الجاري”.
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