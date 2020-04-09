أسعار نجوم كرة القدم تنخفض بسبب كورونا

وتوقفت كرة القدم عن الدوران خلال الفترة الحالية، بعدما علقت أكثر من دولة حول العالم النشاط الرياضي، لمحاولة الحد من انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19". وبحسب الشبكة الشهيرة فإن "هناك انخفاض كبير في أسعار النجوم، وهو ما توقعه الكثير من الخبراء في كرة القدم نظرًا للتأثر الاقتصادي الذي ستعاني منه الأندية وبالتالي ستتأثر به قيمة اللاعبين".



وجاءت أسعار اللاعبين بحسب الموقع كالتالي: وجاءت أسعار اللاعبين بحسب الموقع كالتالي: كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) من 200 إلى 180 مليون جنيه إسترليني. رحيم سيترلينج (مانشستر سيتي) من 160 إلى 128 مليون جنيه إسترليني. نيمار (باريس سان جيرمان) من 180 إلى 128 مليون جنيه إسترليني. محمد صلاح (ليفربول) من 150 إلى 120 مليون جنيه إسترليني. ساديو ماني (ليفربول) من 150 إلى 120 مليون جنيه إسترليني. هاري كين (توتنهام) من 150 إلى 120 مليون جنيه إسترليني.

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كيفن دي بروين (مانشستر سيتي) من 150 إلى 120 مليون جنيه إسترليني. كيفن دي بروين (مانشستر سيتي) من 150 إلى 120 مليون جنيه إسترليني. جادون سانشو (بوروسيا دورتموند) من 130 إلى 117 مليون جنيه إسترليني. ليونيل ميسي (برشلونة) من 180 إلى 112 مليون جنيه إسترليني. أنطوان جريزمان (برشلونة) من 150 إلى 96 مليون جنيه إسترليني. فيرجيل فان دايك (ليفربول) من 100 إلى 80 مليون جنيه إسترليني. بول بوجبا (مانشستر يونايتد) من 100 إلى 80 مليون جنيه إسترليني. إدين هازارد (ريال مدريد) من 150 إلى 80 مليون جنيه إسترليني. إيرلينج هالاند (بوروسيا دورتموند) من 80 إلى 72 مليون جنيه إسترليني.



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