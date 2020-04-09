صندوق النقد الدولي: العالم يواجه أسوأ عواقب اقتصادية ونتوقع تعافيه العام المقبل

رأى صندوق النقد الدولي، الخميس، أن العالم يواجه أسوأ عواقب اقتصادية منذ الكساد الكبير، منوقعا أن يتعافي الاقتصاد العالمي جزئياً على أحسن تقدير في 2021. يتبع..

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