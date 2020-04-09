ضبط 'كميات كبيرة' من الأدوية منتهية الصلاحية في بغداد

أعلنت قيادة شرطة بغداد، الخميس، ضبط مخازن تحتوي على "كميات كبيرة" من الأدوية منتهية الصلاحية في العاصمة. وقال إعلام القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "مفارز فوج طوارئ بغداد العاشر ضبطت مخازن للأدوية منتهية الصلاحية وبكميات كبيرة"، مشيرةً إلى "إلقاء القبض على أحد المتهمين والذي اعترف صراحة أن هذه الكميات من الأدوية والتي جميعها منتهية الصلاحية وتعود له وأن أغلب تواريخ انتهاء صلاحيتها إلى ٢٠١٣".



ولفت البيان، إلى "العثور على كميات من المواد الكحولية والتي تستخدم كمعقمات وهي سريعة الاشتعال وكانت موضوعة داخل براميل بلاستيكية وفي داخل أحد المناطق السكنية وسط بغداد"، مضيفةً أنه "تم تسليم المتهم إلى مركز شرطة باب الشيخ لغرض عرض أوراقه على القضاء لينال جزاءه العادل".

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