بالوثيقة.. تمديد عطلة المؤسسات التربوية والمعاهد والجامعات في الديوانية

قرر محافظ الديوانية رئيس خلية الأزمة في المحافظة زهير الشعلان، اليوم الخميس، تمديد عطلة المؤسسات التربوية والمعاهد والجامعات في المحافظة للوقاية من انتشار فايروس كورونا

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