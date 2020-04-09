ثلاث هزات ارضية تضرب مدينة في السليمانية

وقالت المديرية في بيان، ان ثلاث هزات ارضية وقعت صباح اليوم، في قضاء جمجمال وتحديدا في الساعة 8:36 دقيقة، و9:11 دقيقة، و9:26 دقيقة في التوقيت المحلي.

واضاف البيان ان قوة الهزات الثلاث بلغت 3.7، و3.1، 3، وفق مقياس رختر.



واوضح البيان ان الهزة الاولى تبعد 12كم عن جمجمال، و33كم عن كركوك، والثانية تبعد 11 كم عن جمجمال، و35 كم عن كركوك، والثالثة تبعد 12 كم عن جمجمال و36 كم عن كركوك، مشيرا الى ان السكان في كركوك وقره هنجير استشعروا قوة الهزات.