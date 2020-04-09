أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 9 أبريل 2020

استقرت أسعار الذهب في السعودية مستهل تعاملات اليوم الخميس، على الرغم من تراجعها عالميا بختام تعاملات الأمس مع تفوق قوة الدولار وجني الأرباح على الاتجاه للعزوف عن المخاطر بسبب المخاوف المتعلقة بفيروس كورونا المستجد.



وحسب بيانات متوسط أسعار المعدن الثمين دون دمغة، فإن سعر الذهب عيار 24 بلغ 199.65 ريال نحو 53.24 دولار.

أما سعر الذهب عيار 22 فبلغ 183.01 ريال نحو 48.80 دولار.

كما سجّل سعر الذهب عيار 21 سعر 174.69 ريال ما يعادل 46.59 دولار.

وسجل سعر الذهب عيار 18 مستوى 149.74 ريال نحو 39.93 دولار.

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وحقق سعر الذهب عيار 14 سعر 116.46 ريال نحو 31.06 دولار.

وعلى صعيد سعر الأوقية، فقد سجلت الأسعار الفورية للذهب 1655.92 دولار أمريكي، منخفضة بنسبة 0.53% بحلول الساعة 08:04 بتوقيت جرينتش.

وقال مايكل مكارثي، كبير الاستراتيجيين في سي.إم.سي ماركتس، إن التراجع كان متوقعا.

وتابع: "من الواضح تماما أن الاتجاه العام للمدى القصير هو الصعود. ارتفاع الأسهم لا يثقل كاهل الذهب؛ لأنه صعد خلال الليل جنبا إلى جنب مع الأسهم.. يبدو أن هناك انكسارا خطيرا في العلاقة العكسية بين الذهب وأصول النمو".

وصعد الدولار 0.1%، أمس الأربعاء، أمام عملات رئيسية؛ ما تسبب في ارتفاع تكلفة الذهب بالنسبة للمستثمرين الحائزين لعملات أخرى. وكان الدولار قد تكبد، يوم الثلاثاء، أسوأ انخفاض مقابل سلة من العملات في نحو أسبوعين.