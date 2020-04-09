من هو دومينيك راب الذي يقود الحكومة البريطانية حاليا؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دومينيك راب الذي لم يكن يتولى أي منصب وزاري قبل ثلاث سنوات يقود الحكومة البريطانية مؤقتا، بعد تدهور الحالة الصحية لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على إثر إصابته بوباء كورونا.. فمن هو دومنيك راب؟

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يبلغ من العمر 46 عاما درس في مدرسة "الدكتور كالونر" للمتفوقين في أمرشام بإنجلترا، وتخرج في كلية الحقوق بجامعة أكسفورد، ثم حصل على الماجستير في جامعة كامبريدج.

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عمل محاميا في مجال التجارة ووزارة الخارجية قبل دخوله عالم السياسة عام 2006، عمل مساعدا للنائب المؤيد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ديفيد ديفيس، بعدها وقف في صف النائب المؤيد لبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي دومينيك غريف.

انتخب راب لأول مرة نائبا في البرلمان عام 2010، وظل في المقاعد الخلفية من البرلمان لمدة خمس سنوات، وأصبح وزيرا للعدل بعد فوز ديفيد كاميرون في الانتخابات العامة لعام 2015..

ولعب دورا بارزا في حملة الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عام 2016، قبل أن تعزله تيريزا ماي من منصبه بعد توليها منصب رئاسة الوزراء، ويتولى وزارة الخارجية في حكومة بوريس جونسون.