أعلنت وزارة الصحة البحرينية، الخميس، ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد إلى 495 حالة، بعد تعافي 18 حالة جديدة.

وأضافت الوزارة عبر حسابها الرسمي على "تويتر" أنها سجلت 32 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينها 6 حالات قادمة من الخارج، ليصل إجمالي الإصابات إلى 855، بينهم 5 وفيات بالفيروس.

وأوضحت أن العدد الإجمالي للذين خرجوا من الحجر الصحي الاحترازي بعد استكمالهم فترة الحجر اللازمة لهم، وإجراء كافة الفحوصات المختبرية للتأكد من سلامتهم وخلوهم من فيروس كورونا، بلغ 581 حالة حتى الآن، بعد خروج 42 حالة إضافية.