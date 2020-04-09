رحبت منظمة التعاون الإسلامي بإعلان تحالف دعم الشرعية وقف لإطلاق النار في اليمن.

وفي بيان تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه، قال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، يوسف العثيمين: إن "إعلان قيادة القوات المشتركة للتحالف وقف إطلاق النار يمثل مبادرة إنسانية حميدة في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها اليمن لمواجهة تحديات انتشار جائحة كورونا المستجد".

وثمن العثيمين إعلان التحالف عن الجدية والرغبة في تهيئة الظروف المناسبة لعقد وإنجاح الجهود السياسية وللتخفيف من معاناة الشعب اليمني.

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وجدد الأمين العام وقوف منظمة التعاون الإسلامي إلى جانب الشعب اليمني ودعمها الحل السياسي الشامل والعادل الذي يتفق عليه أبناء هذا البلد.

وكان التحالف العربي الذي تقوده السعودية، قد أعلن عن وقف شامل لإطلاق النار في اليمن لمدة أسبوعين، اعتبارا من اليوم الخميس. في خطوة قوبلت بترحيب عربي ودولي.

وأوضح المتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي، أن الهدف من هذه الهدنة هو تهيئة الظروف الملائمة لتنفيذ دعوة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن لعقد اجتماع بين الحكومة الشرعية والحوثيين.