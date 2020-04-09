انت الان تتابع الفلبين تسجل 21 وفاة جديدة بفيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
قالت وزارة الصحة الفلبينية اليوم الخميس إنها سجلت 21 وفاة جديدة و206 إصابات أخرى بسبب فيروس كورونا.
وأضافت الوزارة في بيان أن العدد الإجمالي للوفيات ارتفع إلى 203 حالات بينما زادت الإصابات إلى 4076 وتعافى 28 مريضا ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 124.
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