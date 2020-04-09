شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا إلى 457 حالة في سلطنة عمان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم الخميس تسجيل 38 إصابة جديدة بيفروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في السلطنة إلى 457 حالة.

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وقالت الوزارة، في بيان صحفي حسبما أفادت الوكالة العمانية عبر حسابها على تويتر اليوم، إن 72 إصابة بالفيروس تماثلت للشفاء، مشيرة إلى تسجيل حالتي وفاة.

ودعت الوزارة الجميع إلى التقيد التام بإجراءات العزل الصحي، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة .