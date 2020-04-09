حركة تركية تنتهك حظر التجمع بألمانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

انتهك مسجد تابع للاتحاد الإسلامي التركي "ديتيب" قرار حظر التجمع لأكثر من فردين، بمدينة فوبرتال غربي ألمانيا، في مخالفة للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.



وذكرت صحيفة "ويست دويتشه تسايتونج" الألمانية، الخميس، أن مسجدا تابعا لحركة ديتيب في فوبرتال رفع الأذان، مساء الثلاثاء الماضي، كما اعتاد في الأيام الماضية، لكن السلطات فوجئت بحضور أكثر من 200 شخص إلى ساحة المسجد لإقامة الصلاة".

وأضافت: "لم تكن هناك أي مسافات آمنة بين الحاضرين، ولم تُتبع الإجراءات الاحترازية".

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ولم تكن الشرطة تتوقع حضور أشخاص للصلاة في المسجد بسبب قرارات الحكومة التي تمنع أي تجمعات تزيد على شخصين، لذلك قدمت إلى المسجد متأخرة بعض الشيء ولم تنجح في منع الصلاة، وفق الصحيفة ذاتها.

ونتيجة لذلك الانتهاك، فرضت السلطات رقابة على المسجد لضمان عدم تكرار الواقعة.

ونقلت الصحيفة ذاتها عن ستيفان كون، المسؤول المحلي في ولاية شمال الراين ويستفاليا، قوله: "الأذان ليس دعوة للحضور إلى المسجد، وسمحنا به كعلامة تضامن مع المسلمين الجالسين في المنازل بسبب تفشي فيروس كورونا".

وأضاف: "البعض يوجه رسالة التضامن هذه بدق الأجراس، والبعض بالأذان.. لكن جميع الطوائف الدينية تقول نفس الشيء: نقف معا في هذه الأوقات الصعبة"