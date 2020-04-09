- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حركة تركية تنتهك حظر التجمع بألمانيا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 أبريل 2020
متابعات_ الخليج 365
انتهك مسجد تابع للاتحاد الإسلامي التركي "ديتيب" قرار حظر التجمع لأكثر من فردين، بمدينة فوبرتال غربي ألمانيا، في مخالفة للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وذكرت صحيفة "ويست دويتشه تسايتونج" الألمانية، الخميس، أن مسجدا تابعا لحركة ديتيب في فوبرتال رفع الأذان، مساء الثلاثاء الماضي، كما اعتاد في الأيام الماضية، لكن السلطات فوجئت بحضور أكثر من 200 شخص إلى ساحة المسجد لإقامة الصلاة".
وأضافت: "لم تكن هناك أي مسافات آمنة بين الحاضرين، ولم تُتبع الإجراءات الاحترازية".
ولم تكن الشرطة تتوقع حضور أشخاص للصلاة في المسجد بسبب قرارات الحكومة التي تمنع أي تجمعات تزيد على شخصين، لذلك قدمت إلى المسجد متأخرة بعض الشيء ولم تنجح في منع الصلاة، وفق الصحيفة ذاتها.
ونتيجة لذلك الانتهاك، فرضت السلطات رقابة على المسجد لضمان عدم تكرار الواقعة.
ونقلت الصحيفة ذاتها عن ستيفان كون، المسؤول المحلي في ولاية شمال الراين ويستفاليا، قوله: "الأذان ليس دعوة للحضور إلى المسجد، وسمحنا به كعلامة تضامن مع المسلمين الجالسين في المنازل بسبب تفشي فيروس كورونا".
وأضاف: "البعض يوجه رسالة التضامن هذه بدق الأجراس، والبعض بالأذان.. لكن جميع الطوائف الدينية تقول نفس الشيء: نقف معا في هذه الأوقات الصعبة"
كانت هذه تفاصيل خبر حركة تركية تنتهك حظر التجمع بألمانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.