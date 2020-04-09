شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر افتتاح 13 مركزا إضافيا لفحص "كورونا" في الإمارات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة افتتحت صحة خلال 10 أيام 13 مركزاً إضافياً للفحص من المركبة للكشف عن فيروس كورونا المستجد COVID-19 على مستوى الدولة،



إضافة للمركز الذي افتتح في مدينة زايد الرياضية بأبوظبي في وقت سابق، في إطار الحرص على سلامة وصحة أفراد المجتمع.

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