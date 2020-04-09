شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصين تعلن تسجيل 63 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 أبريل 2020 متابعات_ الخليج 365 أعلنت دولة الصين تسجيل 63 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة، حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز عربية".

Advertisements وكانت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية، أمس الأربعاء، أكدت التزام الصين بضمان إنتاج وإمداد الأدوية الأساسية الخاصة بمرض فيروس كورونا الجديد. وقال "تساو شيويه جون" المسؤول في الوزارة - خلال مؤتمر صحفي اليوم - إن قدرة الإنتاج اليومية من فوسفات الكلوروكين في البلاد تغطي طلب 100 ألف شخص، وقدرة الإنتاج اليومية لدواء (أربيدول) تلبي طلب 50 ألف شخص، بينما تلبي قدرة الإنتاج اليومية لدواء (فافيبيرافير) طلب 15500 شخص.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الصين تعلن تسجيل 63 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.