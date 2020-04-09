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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روسيا تحدث قائمة الأدوية التي يمكن وصفها لعلاج المصابين بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 أبريل 2020
متابعات_ السعودية نيوز
قامت وزارة الصحة الروسية اليوم الخميس، بتحديث وتجديد القائمة التوجيهية المؤقتة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وطرق تشخيص المرض وعلاج المصابين بهذه العدوى.
وتم بموجب ذلك، توسيع قائمة الأدوية التي يمكن وصفها لعلاج المصابين بهذا المرض بين البالغين، وارتفع عدد هذه الأدوية من ستة إلى تسعة عقاقير.
ووفقا لموقع "روسيا اليوم"، نشرت وزارة الصحة الروسية، الوثيقة المذكورة اليوم على موقعها الرسمي في الإنترنت.
ووفقا لتوصيات الوزارة، لعلاج عدوى فيروس كورونا المستجد، يمكن استخدام الأدوية التالية: هيدروكسي كلوروكوين، وكلوروكوين، وميفلوكين، وأزيثروميسين، وتوسيليزوموماب، ونادروبارين كالسيوم، ولوبينافير، بالإضافة إلى ريتونافير، وانترفيرون بيتا -1 ب، وانترفيرون ألفا المؤتلف.
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