شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 3 وفيات و71 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المغرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة المغربية، الخميس، تسجيل 71 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1346حالة.

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وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 3 وفيات جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 96 حالة.

وأضافت الوزارة أن عدد حالات التعافي من فيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 103.