شكرا لقرائتكم روحاني: لو قتل كورونا مليونين فلن نعطل البلاد بسبب وضعنا الاقتصادي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال موقع إيران إنترناشيونال عربي على تويتر، اليوم الخميس، وفقا لمعلومات حصل عليها، إن الرئيس الإيراني حسن روحاني قال في اجتماع لمجلس الأمن القومي يوم الثلاثاء الماضي إنه "إذا مات مليونا شخص بسبب فيروس كورونا فلن نعطل البلاد بسبب وضعنا الاقتصادي".

وكان روحاني، قد قال إن بلاده ستنتقل إلى مرحلة ثانية في مكافحة فيروس كورونا، اعتباراً من 11 أبريل/نيسان الجاري، مشدداً على أن هذه المرحلة ستكون أصعب من سابقتها.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، الأربعاء، عقب اجتماع لمجلس رئاسة الوزراء.

وأوضح أنه من المقرر أن تنتهي المرحلة الأولى من مكافحة الفيروس، يوم الجمعة المقبل، لتبدأ في اليوم التالي المرحلة الثانية التي أشار إلى أنها ستشهد خروج بعض المواطنين من منازلهم، واستئناف عمل بعض المنشآت لمعاودة عملية الإنتاج من جديد.

وأضاف أن المرحلة الثانية ستشهد أيضاً إلى جانب مكافحة كورونا، الكفاح من أجل مواصلة الأنشطة الاقتصادية.

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وفي سياق آخر، طالب روحاني صندوق النقد الدولي بالوفاء بالتزاماته تجاه طهران، وتزويدها بـ 5 مليارات دولار، كقرض كانت قد طلبته سابقاً من أجل مكافحة كورونا.

وتابع: "على المجتمع الدولي كافة، الوفاء بالتزاماته في هذه المرحلة. نحن عضو لدى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ونفي بالتزاماتنا تجاههما".

وشدد على أن طهران لا تتحمل ممارسة التمييز بينها وبين البلدان الأخرى في هذا الخصوص، في إشارة إلى مماطلة صندوق النقد الدولي في منح طهران القرض الذي طلبته.

كما أشار الرئيس الإيراني إلى أن العقوبات الأميركية على طهران، تؤثر سلباً على جهود مكافحة فيروس كورونا في بلاده، متهماً واشنطن بانتهاك اتفاقية منظمة الصحة العالمية.

جدير بالذكر أن إيران من أكثر بلدان العالم تضرراً بفيروس كورونا.

والأربعاء، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا إلى 3993، والإصابات إلى 64 ألفا و586 حالة.