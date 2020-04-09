تسجيل 109 إصابات جديدة وحالتي وفاة بفيروس "كورونا" في ماليزيا

أعلنت وزارة الصحة في ​ماليزيا​ في بيان، "رصد 109 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"، ممّا رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 4228 حالة"، حيث يشهد ثالث أكبر اقتصاد في ​جنوب شرق آسيا​ أكبر عدد من الإصابات في المنطقة. وأبلغت عن "حالتي وفاة جديدتين، ليبلغ إجمالي الوفيات 67".

وكانت قد ذكرت وكالة "فرانس برس" أنّه "تمّ تشخيص ما لا يقلّ عن 1,502478 إصابة بـ"كورونا"، بينها 87320 حالة وفاة في 192 بلدًا ومنطقة، منذ ظهور الفيروس للمرّة الأولى في الصين؛ وذلك وفق تعداد قامت به الوكالة حتّى صباح اليوم استنادًا إلى مصادر رسميّة.