النشرة: إشتباكات عنيفة بين وحدات من الجيش السوري و"داعش" في الوعر بريف حمص

أفاد مراسل "النشرة" في سوريا بأنّ "اشتباكات عنيفة جدًّا تدور بين وحدات من الجيش السوري وتنظيم "داعش" في منطقة الوعر شرق بلدة السخنة بريف حمص الشرقي، خلال محاولة التنظيم خرق المنطقة والسيطرة عليها".
ولفت إلى أنّ "الإشتباكات تزامنت مع شنّ الطيران الحربي غارات جويّة عدّة على محاور تحرّك مسلّحي التنظيم"، مبيّنًا أنّ "هجوم "داعش" يأتي بعد إطلاق "قوات سوريا الديمقراطية - قسد" مجموعات منهم من سجونها قبل ثلاثة أيام".
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