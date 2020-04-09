لقاء الجمهورية: للالتزام بخلاصات بيانات مجموعة الدعم الدولية

نوه "لقاء الجمهورية" في بيانه الدوري، "بالعودة إلى طلب معونة المجموعة الدولية لدعم لبنان ISG - International Support Group For Lebanon التي من شأنها مساعدته في محنته المتعددة الأبعاد في ظل أزمته السياسية ومحنته الاقتصادية، قبل ان تضاف إليهما الكارثة الناجمة عن تداعيات كورونا على الشعب اللبناني ككل"، داعيا "المعنيين إلى ضرورة الالتزام بخلاصات بيانات مجموعة الدعم منذ تأسيسها، بحيث ارتكزت على إعلان بعبدا الداعي إلى تحييد لبنان عن صراعات المحاور".
وشدد على "أهمية العمل اللامركزي في مواجهة أزمة كورونا، عله يكون مقدمة لتطوير اللامركزية الإدارية الموسعة بعد إقرارها في مجلس النواب، وبعد استعادة الدولة لسيادتها الكاملة على كامل أراضيها".
كما رحب "بإعلان التحالف العربي وقف إطلاق النار في اليمن، وما سيستتبعه من تدابير من شأنها ان تقوي المناعة العربية في مواجهة الأخطار المتعددة".
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