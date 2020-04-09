لقاء الجمهورية: للالتزام بخلاصات بيانات مجموعة الدعم الدولية

نوه "لقاء ​الجمهورية​" في بيانه الدوري، "بالعودة إلى طلب معونة المجموعة الدولية لدعم ​لبنان​ ISG - International Support Group For Lebanon التي من شأنها مساعدته في محنته المتعددة الأبعاد في ظل أزمته السياسية ومحنته الاقتصادية، قبل ان تضاف إليهما الكارثة الناجمة عن تداعيات ​كورونا​ على ​الشعب اللبناني​ ككل"، داعيا "المعنيين إلى ضرورة الالتزام بخلاصات بيانات مجموعة الدعم منذ تأسيسها، بحيث ارتكزت على ​إعلان بعبدا​ الداعي إلى تحييد لبنان عن صراعات المحاور".

وشدد على "أهمية العمل اللامركزي في مواجهة أزمة كورونا، عله يكون مقدمة لتطوير اللامركزية الإدارية الموسعة بعد إقرارها في ​مجلس النواب​، وبعد استعادة ​الدولة​ لسيادتها الكاملة على كامل أراضيها".

كما رحب "بإعلان ​التحالف العربي​ وقف ​إطلاق النار​ في ​اليمن​، وما سيستتبعه من تدابير من شأنها ان تقوي المناعة العربية في مواجهة الأخطار المتعددة".

