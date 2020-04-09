الصليب الأحمر شمالا: جهوزية مركز بشري بـ20 سيارة إسعاف لنقل مصابي كورونا

زار رئيس إقليم لبنان الشمالي في الصليب الأحمر اللبناني روجيه بافيتوس، ترافقه رئيسة الصليب الأحمر في بشري دارين طوق، مبنى البلدية، حيث كان في استقباله رئيسها فرادي كيروز؛ وتمّ البحث في أزمة وباء "كورونا". وعرض المجتمعون لإمكانيّة إعادة تطويع قدامى الصليب الأحمر للمساعدة في مكافحة الوباء.
وأعلن بافيتوس أنّ "الصليب الأحمر اللبناني يضع كلّ إمكانيّاته بتصرّف خليّة الأزمة في بلدية بشري، من خلال حملات توعية منزليّة أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي"، لافتًا إلى "جهوزيّة مركز بشري بـ20 سيارة إسعاف بشكل دائم، لنقل مصابي كورونا".
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