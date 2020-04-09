نديم الجميل: التشكيلات القضائية ما زالت بجوارير وزيرة العدل وهذا معيب وضرب لهيبة القضاء

لفت النائب نديم الجميل، إلى أنّ "بعد صولات وجولات من الخطابات الرنّانة عن استقلاليّة القضاء، ما زالت تقطن التشكيلات القضائية في جوارير وزيرة العدل، بعد أن ردّها مجلس القضاء الأعلى"، مشدّدًا على أنّ "هذا معيب وليس إلّا ضربًا لهيبة القضاء إرضاءً لبعض الأحزاب ولإبقاء القديم على قدمه".
وشدّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "بدلًا من التلهّي بـ"المفرد/ مجوز"، نطالب وزارة الداخلية والبلديات اتخاذ الإجراءات، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والبلديات كافّة، الآيلة إلى ضبط الأمن بحزم وقوّة، بعد سلسلة الإعتداءات والسرقات الّتي طالت المواطنين الآمنين في منازلهم ومؤسّساتهم وعلى الطرقات".
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