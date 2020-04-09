نديم الجميل: التشكيلات القضائية ما زالت بجوارير وزيرة العدل وهذا معيب وضرب لهيبة القضاء

لفت النائب ​نديم الجميل​، إلى أنّ "بعد صولات وجولات من الخطابات الرنّانة عن استقلاليّة ​القضاء​، ما زالت تقطن ​التشكيلات القضائية​ في جوارير وزيرة العدل، بعد أن ردّها ​مجلس القضاء الأعلى​"، مشدّدًا على أنّ "هذا معيب وليس إلّا ضربًا لهيبة القضاء إرضاءً لبعض الأحزاب ولإبقاء القديم على قدمه".

وشدّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "بدلًا من التلهّي بـ"المفرد/ مجوز"، نطالب ​وزارة الداخلية والبلديات​ اتخاذ الإجراءات، بالتنسيق مع ​الأجهزة الأمنية​ والبلديات كافّة، الآيلة إلى ضبط الأمن بحزم وقوّة، بعد سلسلة الإعتداءات و​السرقات​ الّتي طالت المواطنين الآمنين في منازلهم ومؤسّساتهم وعلى الطرقات".