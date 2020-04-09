النشرة: الكشاف العربي نظم حملة نظافة وتعقيم بصيدا وشارك بتوزيع القسائم الغذائية

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، بأنّ "مفوضية الجنوب في "جمعية ​الكشاف العربي​" نظّمت حملة نظافة وتعقيم في منطقة الست نفيسة في صيدا، حفاظًا على البيئة ولمكافحة الأوبئة و​الأمراض​"، لافتًا إلى أنّ "هذه الحملة لاقت التقدير والاستسحان من المواطنين، الّذين شكروا شباب الكشاف العربي على جهودهم في خدمة المجتمع".

وأشار إلى أنّ "من جهة ثانية، شارك متطوّعو مفوضية ​الدفاع المدني​ في "جمعية الكشاف العربي" بتوزيع القسائم الغذائية الّتي أصدرتها ​بلدية صيدا​، في أحياء ​مدينة صيدا​".