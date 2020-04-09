النشرة: الكشاف العربي نظم حملة نظافة وتعقيم بصيدا وشارك بتوزيع القسائم الغذائية

أفاد مراسل "الخليج 365" في صيدا، بأنّ "مفوضية الجنوب في "جمعية الكشاف العربي" نظّمت حملة نظافة وتعقيم في منطقة الست نفيسة في صيدا، حفاظًا على البيئة ولمكافحة الأوبئة والأمراض"، لافتًا إلى أنّ "هذه الحملة لاقت التقدير والاستسحان من المواطنين، الّذين شكروا شباب الكشاف العربي على جهودهم في خدمة المجتمع".
وأشار إلى أنّ "من جهة ثانية، شارك متطوّعو مفوضية الدفاع المدني في "جمعية الكشاف العربي" بتوزيع القسائم الغذائية الّتي أصدرتها بلدية صيدا، في أحياء مدينة صيدا".
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