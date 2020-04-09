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إقفال محال في جبيل مخالفة لقرار التعبئة العامة وتلف مواد تنظيف في معمل مخالف بطرابلس

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أقفلت عناصر من ​المديرية العامة لأمن الدولة​ في جبيل محلات ومؤسّسات تجاريّة في بلدات ​عمشيت​ و​حالات​ و​نهر إبراهيم​، مخالفة لقرار التعبئة العامة، وغير مستوفية لشروط السلامة العامة.

من جهة ثانية، تلف عناصر من أمن الدولة، مواد تنظيف في معمل مخالف في مدينة ​طرابلس​، بناءً لإشارة ​القضاء​ المختص.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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