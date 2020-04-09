إقفال محال في جبيل مخالفة لقرار التعبئة العامة وتلف مواد تنظيف في معمل مخالف بطرابلس

أقفلت عناصر من المديرية العامة لأمن الدولة في جبيل محلات ومؤسّسات تجاريّة في بلدات عمشيت وحالات ونهر إبراهيم، مخالفة لقرار التعبئة العامة، وغير مستوفية لشروط السلامة العامة.
من جهة ثانية، تلف عناصر من أمن الدولة، مواد تنظيف في معمل مخالف في مدينة طرابلس، بناءً لإشارة القضاء المختص.
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