إقفال محال في جبيل مخالفة لقرار التعبئة العامة وتلف مواد تنظيف في معمل مخالف بطرابلس

أقفلت عناصر من ​المديرية العامة لأمن الدولة​ في جبيل محلات ومؤسّسات تجاريّة في بلدات ​عمشيت​ و​حالات​ و​نهر إبراهيم​، مخالفة لقرار التعبئة العامة، وغير مستوفية لشروط السلامة العامة.

من جهة ثانية، تلف عناصر من أمن الدولة، مواد تنظيف في معمل مخالف في مدينة ​طرابلس​، بناءً لإشارة ​القضاء​ المختص.

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