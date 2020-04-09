تمديد العمل ببراءة الذمة الصادرة عن الضمان لغاية 30 حزيران

أعلن المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور ​محمد كركي​، عن تعديل المذكرة الإعلامية رقم 633 تاريخ 2 نيسان 2020 المتعلقة بتمديد العمل بأحكام المرسوم 6036 تاريخ 2019/12/23 ، حيث تمدد براءة الذمة الصادرة عن الصندوق

الاجتماعي والمنتهي مفعولها بين تاريخ 2020/2/29 ضمنا و 2020/6/29 ضمنا إلى 2020/6/30 (بما فيها براءات الذمة المحصورة التي سبق ومدد مفعولها لغاية 2020/2/29 استنادا الى المرسوم 6036 تاريخ 2019/12/23).

نص المذكرة

وجاء في نص المذكرة:

بناء على المرسوم رقم 6230 تاريخ 2020/4/1 المنشور في ​الجريدة الرسمية​ عدد 15 تاريخ 2020/4/9 الذي عدل المادة الأولى من المرسوم 6217 تاريخ 2020/03/30 المتعلق بتمديد العمل بأحكام المرسوم 6036 تاريخ 2019/12/23 الذي مدد مفعول براءة الذمة المحصورة الصادرة عن ​الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي​ المنتهي مفعولها بين 2019/9/30 و 2020/2/28 لغاية 2020/2/29

أولا: تمدد براءة الذمة الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمنتهي مفعولها بين تاريخ 2020/2/29 ضمنا و 2020/6/29 ضمنا إلى 2020/6/30 (بما فيها براءات الذمة المحصورة التي سبق ومدد مفعولها لغاية 2020/2/29 استنادا الى المرسوم 6036 تاريخ 2019/12/23).

ثانيا: يعمل بهذه المذكرة الإعلامية وتبلغ إلى من يلزم".

