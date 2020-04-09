تمديد العمل ببراءة الذمة الصادرة عن الضمان لغاية 30 حزيران

أعلن المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، عن تعديل المذكرة الإعلامية رقم 633 تاريخ 2 نيسان 2020 المتعلقة بتمديد العمل بأحكام المرسوم 6036 تاريخ 2019/12/23 ، حيث تمدد براءة الذمة الصادرة عن الصندوق
الاجتماعي والمنتهي مفعولها بين تاريخ 2020/2/29 ضمنا و 2020/6/29 ضمنا إلى 2020/6/30 (بما فيها براءات الذمة المحصورة التي سبق ومدد مفعولها لغاية 2020/2/29 استنادا الى المرسوم 6036 تاريخ 2019/12/23).
نص المذكرة
وجاء في نص المذكرة:
بناء على المرسوم رقم 6230 تاريخ 2020/4/1 المنشور في الجريدة الرسمية عدد 15 تاريخ 2020/4/9 الذي عدل المادة الأولى من المرسوم 6217 تاريخ 2020/03/30 المتعلق بتمديد العمل بأحكام المرسوم 6036 تاريخ 2019/12/23 الذي مدد مفعول براءة الذمة المحصورة الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المنتهي مفعولها بين 2019/9/30 و 2020/2/28 لغاية 2020/2/29
أولا: تمدد براءة الذمة الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمنتهي مفعولها بين تاريخ 2020/2/29 ضمنا و 2020/6/29 ضمنا إلى 2020/6/30 (بما فيها براءات الذمة المحصورة التي سبق ومدد مفعولها لغاية 2020/2/29 استنادا الى المرسوم 6036 تاريخ 2019/12/23).
ثانيا: يعمل بهذه المذكرة الإعلامية وتبلغ إلى من يلزم".
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