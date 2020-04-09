نعمه رفع كتابا إلى بلدية الشويفات للتعاون على مصادرة مولّد خلال 72 ساعة

لفت المكتب الإعلامي لوزير الاقتصاد والتجارة ​راوول نعمه​، إلى أنّ الأخير "رفع كتابًا إلى ​بلدية الشويفات​، طَلب فيه التعاون على مصادرة مولّد للمدعو علي دندش في الشويفات العمروسية في مهلة لا تتجاوز الـ72 ساعة، وذلك بعد تسطير ​محضر ضبط​ بحقّه لمخالفته القوانين النافذة. وقد تمّنعت البلدية عن مصادرة المولّد، مع العلم أنّها وافقت بتاريخ سابق على مصادرة مولّد آخر في ​دوحة عرمون​، ممّا يطرح تساؤلات عن أسباب التمييز بين ​أصحاب المولدات​ ضمن النطاق البلدي ذاته".

وأشار في بيان، إلى أنّ "نعمه رفع أيضًا كتابًا إلى بلدية ​بعلبك​، طلب فيه التعاون مع ​مصلحة الاقتصاد​ والتجارة في بعلبك لضبط تسعيرة المولدات، وفي حال إصرار أصحاب المولدات على المخالفة، طلب منهم مصادرة المولدات الّتي تعمل خلافًا للقوانين النافذة في نطاقهم البلدي".