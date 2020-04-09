لفت المكتب الإعلامي لوزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه، إلى أنّ الأخير "رفع كتابًا إلى بلدية الشويفات، طَلب فيه التعاون على مصادرة مولّد للمدعو علي دندش في الشويفات العمروسية في مهلة لا تتجاوز الـ72 ساعة، وذلك بعد تسطير محضر ضبط بحقّه لمخالفته القوانين النافذة. وقد تمّنعت البلدية عن مصادرة المولّد، مع العلم أنّها وافقت بتاريخ سابق على مصادرة مولّد آخر في دوحة عرمون، ممّا يطرح تساؤلات عن أسباب التمييز بين أصحاب المولدات ضمن النطاق البلدي ذاته".
وأشار في بيان، إلى أنّ "نعمه رفع أيضًا كتابًا إلى بلدية بعلبك، طلب فيه التعاون مع مصلحة الاقتصاد والتجارة في بعلبك لضبط تسعيرة المولدات، وفي حال إصرار أصحاب المولدات على المخالفة، طلب منهم مصادرة المولدات الّتي تعمل خلافًا للقوانين النافذة في نطاقهم البلدي".
كانت هذه تفاصيل خبر نعمه رفع كتابا إلى بلدية الشويفات للتعاون على مصادرة مولّد خلال 72 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.