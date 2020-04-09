NBN: تعيين جاكلين بطرس رئيسة لإدارة الموظفين بمجلس الخدمة المدنية وأحمد الحجار مفتشا هندسيا بالتفتيش المركزي

ذكرت قناة الـ"NBN" أنّ "حاكم "مصرف لبنان" ​رياض سلامة​ انضمّ إلى جلسة ​مجلس الوزراء​ المنعقدة في ​القصر الجمهوري​ ببعبدا". وأفادت معلومات للقناة بـ"تعيين جاكلين بطرس رئيسة لإدارة الموظّفين في ​مجلس الخدمة المدنية​، وتعيين أحمد ظافر الحجار مفتّشًا هندسيًّا في ​التفتيش المركزي​". إضغط للمزيد

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