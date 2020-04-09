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بلدية حاصبيا جددت مطالبة المواطنين بالإلتزام بمنع التجول ليلا وتنظيم سير المركبات

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جدّدت بلدية ​حاصبيا​ مطالبتها المواطنين عبر مكبّرات الصوت، إنفاذًا لقرار ​مجلس الدفاع الأعلى​ و​مجلس الوزراء​ بتمديد التعبئة العامة ومنع التجوّل ليلًا وتنظيم سير المركبات والآليّات لمدّة أسبوعين إضافيَين حتّى 26 نيسان الحالي، "الإلتزام التام بهذه المقرارات لمواجهة خطر انتشار فيروس "".

وشدّدت البلدية على "ضرورة التقيّد بالتدابير الوقائيّة واتخاذ الإحتياطات والإجراءات الوقائيّة كافّة، والحفاظ على النظافة العامة حفاظًا على سلامتهم".

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