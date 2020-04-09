مصلحة الابحاث العلمية الزراعية: لرش المبيدات في زراعة البطاطا قبل الامطار المتوقعة

اصدرت مصلحة الابحاث العلمية الزراعية، في تل عمارة رياق، بيانا، نصح فيه فرع وقاية النبات في المصلحة، بالمراقبة الحقلية لزراعة ​البطاطا​، خصوصا في المناطق التي يتوفر فيها المناخ المناسب، لإنتشار مرض اللفحة المتأخرة (درجات حرارة 15-22 درجة مئوية ورطوبة تزيد عن 90%، خصوصا مع احتمال تساقط ​الأمطار​ قريبا)، ما يستدعي رش بعض المبيدات الفطرية المناسبة: Dimethomorph, Famoxadone +Cymoxanil, Metalaxyl M+Chlorothalonil أو غيرها من المبيدات الفطرية المتخصصة للفحة المتأخرة.

وطلبت المصلحة من ​المزارعين​ رش الاسمدة والادوية الزراعية، وأدوية الاعشاب قبل ​الامطار​ المتوقعة يوم الجمعة، مع مراعاة نوعية وكمية الادوية والاسمدة .