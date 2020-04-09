اصدرت مصلحة الابحاث العلمية الزراعية، في تل عمارة رياق، بيانا، نصح فيه فرع وقاية النبات في المصلحة، بالمراقبة الحقلية لزراعة البطاطا، خصوصا في المناطق التي يتوفر فيها المناخ المناسب، لإنتشار مرض اللفحة المتأخرة (درجات حرارة 15-22 درجة مئوية ورطوبة تزيد عن 90%، خصوصا مع احتمال تساقط الأمطار قريبا)، ما يستدعي رش بعض المبيدات الفطرية المناسبة: Dimethomorph, Famoxadone +Cymoxanil, Metalaxyl M+Chlorothalonil أو غيرها من المبيدات الفطرية المتخصصة للفحة المتأخرة.
وطلبت المصلحة من المزارعين رش الاسمدة والادوية الزراعية، وأدوية الاعشاب قبل الامطار المتوقعة يوم الجمعة، مع مراعاة نوعية وكمية الادوية والاسمدة .
كانت هذه تفاصيل خبر مصلحة الابحاث العلمية الزراعية: لرش المبيدات في زراعة البطاطا قبل الامطار المتوقعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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