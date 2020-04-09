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ذكر مراسل "الخليج 365" في زحلة أنّ "استكمالًا للحملة المتواصلة الّتي يقوم بها فريق الإستجابة في "التيار الوطني الحر" لمواجهة فيروس "كورونا"، وللوقوف إلى جانب المواطنين في هذه الظروف الدقيقة، قام بعمليّة تعقيم للشوارع والطرقات العامة والفرعيّة في قضاء زحلة، بالتنسيق مع هيئة قضاء زحلة في "التيار الوطني" وبمتابعة من الهيئات المحليّة وكلّ قرى وبلدات زحلة.
ولفت إلى أنّ "خلال جولة التعقيم، كان عناصر فريق الاستجابة يطلبون عبر مكبرات الصوت من أهالي زحلة في مختلف بلداتها وقراها، الإلتزام بحظر التجوّل والتزام المنازل".
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: فريق الإستجابة بالتيار الوطني قام بعملية تعقيم للشوارع والطرقات بقضاء زحلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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