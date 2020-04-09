النشرة: فريق الإستجابة بالتيار الوطني قام بعملية تعقيم للشوارع والطرقات بقضاء زحلة

ذكر مراسل "​الخليج 365​" في زحلة أنّ "استكمالًا للحملة المتواصلة الّتي يقوم بها فريق الإستجابة في "​التيار الوطني الحر​" لمواجهة فيروس "كورونا"، وللوقوف إلى جانب المواطنين في هذه الظروف الدقيقة، قام بعمليّة تعقيم للشوارع والطرقات العامة والفرعيّة في قضاء زحلة، بالتنسيق مع هيئة قضاء زحلة في "التيار الوطني" وبمتابعة من الهيئات المحليّة وكلّ قرى وبلدات زحلة.

ولفت إلى أنّ "خلال جولة التعقيم، كان عناصر فريق الاستجابة يطلبون عبر مكبرات الصوت من أهالي زحلة في مختلف بلداتها وقراها، الإلتزام بحظر التجوّل والتزام المنازل".