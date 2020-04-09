رؤساء روابط مخاتير جبل لبنان: لم نستلم أي استمارة عائدة لوزارة الشؤون

أكّد رؤساء روابط مخاتير ​جبل لبنان​ (جبيل، ​كسروان​، ​المتن​، ​بعبدا​، ​عاليه​ - ​الشوف​) في بيان، أنّ "توضيحًا لما ورد على لسان وزير الشؤون الإجتماعية ​رمزي مشرفية​، في مؤتمره الصحافي أمس، أنّنا لم نستلم أي استمارة عائدة لوزارة الشؤون لحينه". وشدّدوا على "ثقة المواطنين ب​المخاتير​"، معربين عن استعدادهم لـ"التعاون في أي لحظة".

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