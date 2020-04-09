نقابة مقاولي الأشغال العامة: تبرع جديد لمكافة كورونا

كشفت نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء عن تبرع جديد بقيمة 100 ألف دولار من شركة "الإتحاد للمقاولين" المعروفة بـCCC، في سياق خطة النقابة الداعمة للمستشفيات في مكافحة فيروس كورونا واحتواء تفشيه.
وأوضح رئيس النقابة المهندس مارون الحلو في بيان أن "الشركة المتبرعة قدمت هذا المبلغ من خلال توفير أجهزة ventilators ICU من ألمانيا الى وزارة الصحة بغية تزويدها للمستشفيات الحكومية. وتأتي هذه الخطوة، لتنضم الى جانب مبادرات سابقة للنقابة، وهي تبرعها بمبلغ 150 ألف دولار لتجهيز مستشفى البوار الحكومي، بالاضافة إلى تقديمات مالية أخرى على صعيد فردي من المقاولين".
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