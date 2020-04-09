نقابة مقاولي الأشغال العامة: تبرع جديد لمكافة كورونا

كشفت نقابة مقاولي الأشغال العامة و​البناء​ عن تبرع جديد بقيمة 100 ألف ​دولار​ من شركة "الإتحاد للمقاولين" المعروفة بـCCC، في سياق خطة النقابة الداعمة للمستشفيات في مكافحة ​فيروس كورونا​ واحتواء تفشيه.

وأوضح رئيس النقابة المهندس ​مارون الحلو​ في بيان أن "الشركة المتبرعة قدمت هذا المبلغ من خلال توفير أجهزة ventilators ICU من ​ألمانيا​ الى ​وزارة الصحة​ بغية تزويدها للمستشفيات الحكومية. وتأتي هذه الخطوة، لتنضم الى جانب مبادرات سابقة للنقابة، وهي تبرعها بمبلغ 150 ألف دولار لتجهيز ​مستشفى​ ​البوار​ الحكومي، بالاضافة إلى تقديمات مالية أخرى على صعيد فردي من المقاولين".