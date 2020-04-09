رحلة طيران الشرق الأوسط انطلقت من الدوحة وعلى متنها 122 راكبا

أعلنت سفارة لبنان في قطر أن رحلة طيران الشرق الأوسط انطلقت من مطار حمد الدولي في الدوحة متوجهة إلى لبنان في تمام الساعة 13,20 من بعد ظهر اليوم وعلى متنها 122 راكبا.
وقد اعتمدت السفارة وعلى رأسها السفيرة فرح بري توزيعهم بحسب الأولية تبعا للمعايير التي نص عليها تعميم مجلس الوزراء كالدخول بموجب تأشيرة زيارة أو كبار السن أو الاشخاص الذين يعانون مشاكل صحية، مع حرصها الدائم على التعاون والتنسيق التام مع السيد جهاد الحاج مدير مكتب الـ MEA في قطر الذي كان مواكبا للعملية منذ اللحظة الأولى، مع التنويه للدور الذي لعبته الجالية اللبنانية حيث أنها ساهمت بتأمين عدة تذاكر مجانية للأشخاص غير القادرين على تحمل تكلفة الرحلة.
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