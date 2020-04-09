أعلنت وزارة الصحة العامة في بيان، أنّ "عدد الحالات المصابة بفيروس "كورونا" والمثبتة مخبريًّا في "مستشفى بيروت الحكومي" ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة بالإضافة إلى المختبرات الخاصة، بلغ 582 حالة بزيادة 7 حالات عن يوم أمس، من ضمنهم أحد المغتربين الّذين أظهرت الفحوصات إصابته بـ"كوفيد 19".
وأوضحت أنّه "لم تُسجّل أي حالة وفاة جديدة بالفيروس، ليستقر عدد الوفيات حتّى تاريخه على 19 وفاة".
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة: إرتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 582 بعد تسجيل 7 حالات جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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