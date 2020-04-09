تسجيل 117 وفاة جديدة بسبب كورونا في إيران وارتفاع عدد المصابين إلى 66410

كشف المتحدّث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبّي ال​إيران​ي كيانوش جهانبور، أنّ "خلال الساعات الـ24 الماضية، تمّ تسجيل 1634 حالة جديدة مصابة بفيروس "كورونا"، ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في إيران إلى 66 ألفًا و410 حالات لغاية الآن".

وأعلن في مؤتمر صحافي، "وفاة 117 مصابًا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع عدد المتوفين جراء الإصابة بالفيروس إلى 4110 أشخاص"، لافتًا إلى "ارتفاع إجمالي عدد المتعافين من الفيروس ليبلغ 32 ألفًا و309 حالات لغاية الآن".

وكان قد أفاد يوم أمس بأنّ عدد الوفيات بسبب تفشّي "كورونا" ارتفع إلى 4003، بعد تسجيل 121 حالة جديدة، بينما قفز عدد الإصابات إلى 67286 اثر رصد 1997 حالة جديدة.