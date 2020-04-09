خامنئي يدعو إلى تجنّب التجمّعات خلال شهر رمضان

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دعا المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي الخميس الشعب إلى الصلاة في المنازل خلال شهر رمضان للحدّ من تفشي فيروس كورونا المستجدّ في إيران، الدولة الأكثر تضرراً به في الشرق الأوسط.

وأحصت السلطات الإيرانية الخميس 117 وفاة جديدة بكوفيد-19، ما يرفع عدد الوفيات إلى 4110 وفاة وفق حصيلة الوباء الرسمية في إيران.

ودعا خامنئي الإيرانيين، في خطاب متلفز الخميس، إلى تجنّب التجمّعات أثناء شهر رمضان الذي يُفترض أن يبدأ في نهاية أبريل.

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وقال إنّه في غياب التجمّعات العامة أثناء شهر رمضان "ينبغي علينا ألا نهمل الصلاة والدعاء والتواضع في وحدتنا".

وأعلنت إيران في 19 فبراير تسجيل أول إصابات لديها بالفيروس في مدينة قمة (وسط). وفي الخارج، يشتبه البعض في أن الأرقام الرسمية الإيرانية أقل مما هي عليه في الواقع.



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