مدير منظمة الصحة العالمية ينفي اتهامات بأنه مقرب من الصين

جنيف (رويترز) - نفى مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس ما تردد بأن منظمته أصبحت أكثر قربا إلى الصين، في أعقاب الانتقادات التي تعرضت لها من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقال تيدروس في إفادة صحفية افتراضية يوم الأربعاء "نحن قريبون من كل دولة.. نتسم بالحياد".
ودعا المنتقدين لفصل السياسة عن أزمة كوفيد-19 ووجه الشكر للولايات المتحدة لدعمها السخي الذي توقع استمراره.
(إعداد حسن عمار للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)
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