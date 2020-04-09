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1.5 مليون إصابة بفيروس كورونا حول العالم

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محمد اسماعيل - القاهرة - عواصم عالمية- (بي بي سي):

هناك الآن ما يقرب من 1.5 مليون حالة إصابة مؤكدة بفيروس في جميع أنحاء العالم.

ويختلف نطاق الاختبار اختلافًا كبيرًا من بلد إلى آخر، ولكن يُعتقد أن العدد الحقيقي للعدوى أعلى بكثير من عدد الاختبارات الإيجابية.

في ما يلي البلدان التي سجلت حالات إصابة مؤكدة حتى الآن:

الولايات المتحدة 432،132

إسبانيا 148،220

إيطاليا 139،422

ألمانيا 113،296

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فرنسا 83،080

الصين 82 ، 867

إيران 64،586

المملكة المتحدة 61،474

تركيا 38،226

بلجيكا 23403

من بين 1،484،811 شخصًا ثبتت إصابتهم، تعافى ما يقرب من 330.000 شخص. وتوفي نحو 88500 شخص بمرض كوفيد-19. (إحصائيات من جامعة جونز هوبكنز الأمريكية).

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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