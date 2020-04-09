1.5 مليون إصابة بفيروس كورونا حول العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - عواصم عالمية- (بي بي سي):
هناك الآن ما يقرب من 1.5 مليون حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم.
ويختلف نطاق الاختبار اختلافًا كبيرًا من بلد إلى آخر، ولكن يُعتقد أن العدد الحقيقي للعدوى أعلى بكثير من عدد الاختبارات الإيجابية.
في ما يلي البلدان التي سجلت حالات إصابة مؤكدة حتى الآن:
الولايات المتحدة 432،132
إسبانيا 148،220
إيطاليا 139،422
ألمانيا 113،296
فرنسا 83،080
الصين 82 ، 867
إيران 64،586
المملكة المتحدة 61،474
تركيا 38،226
بلجيكا 23403
من بين 1،484،811 شخصًا ثبتت إصابتهم، تعافى ما يقرب من 330.000 شخص. وتوفي نحو 88500 شخص بمرض كوفيد-19. (إحصائيات من جامعة جونز هوبكنز الأمريكية).
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